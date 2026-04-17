ロバーツ監督が試合後会見で発言米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は15日（日本時間16日）、本拠地メッツ戦に先発登板。6回2安打2四球10奪三振、1失点で2勝目を挙げた。前日には同僚の山本由伸投手が7回2/3を投げて、4安打7奪三振1失点の快投。デーブ・ロバーツ監督は試合後の会見で、両日本人右腕の“相乗効果”について言及している。見事な投球だった。大谷はドジャース移籍後初めてDHを兼ねず、投手に専念。最速100.4