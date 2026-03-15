「部下の健康状態を心配して便の状態を確認したかった。自分の目で見ないと信じられなかった」22歳の海自潜水艦隊員が小6相手に難癖つけ30万円恐喝 大人げなく“ケツ持ち”チラつかせる卑劣ぶり勤務先の静岡県警掛川署や交番の女子トイレで盗撮したとして性的姿態撮影処罰法違反（撮影）などの罪に問われた静岡南署の前刑事1課長（警部）、鈴木鉄三被告（45）の判決公判が12日、静岡地裁浜松支部であった。「健康チェックのため