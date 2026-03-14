3月13日、『週刊新潮』が報じたのは昨年6月に“凄絶DV”を妻に暴露され、表舞台から姿を消していた歌舞伎俳優の6代目・中村児太郎の復帰計画だ。中村は昨年7月から活動を停止中で、現在はまったく表舞台に現れていない。「昨年報道されたDVの内容が衝撃的だったためでしょう。2021年1月に結婚した児太郎さんは、妻に対して凄惨な暴力を振るっており、顔面骨折、頸椎捻挫、打撲傷などの重症を負わせました。2024年12月に度重なる