米国務省＝2025年7月、ワシントン（ロイター＝共同）【ワシントン共同】米国務省は13日、イランの新最高指導者モジタバ・ハメネイ師や最高安全保障委員会（SNSC）のラリジャニ事務局長ら計10人に関する情報の提供者に最大1千万ドル（約16億円）の懸賞金を出すと発表した。国務省は10人がイラン革命防衛隊を指揮し「世界中でテロ活動を計画、組織、実行している」と非難。有用な情報なら移住支援や懸賞金の支給を受けられる可能