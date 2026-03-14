2026年3月14日（日本時間）から第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の決勝ラウンドがいよいよ始まる。侍ジャパンは15日（日本時間）、準々決勝でベネズエラと対戦する。先発は山本由伸（ドジャース）の予定だが、気になるのはこの試合に勝利した場合に準決勝以降で登板する先発投手だ。「韓国戦の投球を見ると、ちょっと心許ない印象」「順番を考えれば準決勝は菊池雄星（エンゼルス）ですが、菅野智之（ロッキーズ）