お笑いカルテット「ぼる塾」に内部分裂の危機がささやかれている。3月11日放送の『あちこちオードリー』（テレビ東京系）で明らかになった。「この日、あんりが『1個大問題があって……』と切り出し、『グループ内格差と言いますか、ちゃんとギャラの方で格差が出てきて』と“収入格差”に言及。さらに『田辺さんが大金持ちなんですよ、今』と明かしました。これに田辺智加は否定するどころか、『大金持ちすぎて、今、マンショ