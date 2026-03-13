お笑いカルテット「ぼる塾」に内部分裂の危機がささやかれている。3月11日放送の『あちこちオードリー』（テレビ東京系）で明らかになった。

「この日、あんりが『1個大問題があって……』と切り出し、『グループ内格差と言いますか、ちゃんとギャラの方で格差が出てきて』と“収入格差”に言及。さらに『田辺さんが大金持ちなんですよ、今』と明かしました。

これに田辺智加は否定するどころか、『大金持ちすぎて、今、マンション2つ借りてます』と告白。住んでいる家が汚いため、もう1つはきれいな部屋で『お茶を淹れる部屋を……』と語ったのです」（芸能記者）

今や「芸能界のスイーツ女王」としてブレイクしている田辺。あんりは「だから田辺さん、お金って人を変えるんだなって思ったのが、本当にちょっと性格も悪くて」と冗談交じりに語った。

「ぼる塾は全員のスケジュールが閲覧できるそうですが、田辺さんがあるとき、あんりさんの4本の仕事を見て『私、これ1本のギャラでできる』と発言。格差を感じさせるエピソードでした」（同前）

スイーツを食べ歩く趣味が高じ、メーカーとコラボ商品を開発するなど、今や食のスペシャリストとして活躍している田辺。卓越したプレゼン力もあり、Instagramではグルメだけでなくドラマ紹介なども担当。“案件タレント”として引っ張りだこだ。

グループの今後も気になるところだ。

「あんりさん自身も言っていましたが、田辺さんの存在感が強すぎる。特定のメンバーが脚光を浴びることはグループ全体に好影響をもたらすことも多いですが、田辺さんの場合はそれを超えて“1人勝ち状態”になりつつあります。

もう1人のメンバーの酒寄希望さんは第1子出産後に限定的に復帰していましたが、今年2月に第2子の妊娠を発表。母子ともに大事な時期で、活動はさらに制限されるでしょう。もちろん仲の良さは有名ですが、ギャラ格差が広がればグループの活動バランスが崩れる可能性もあります」（芸能プロ関係者）

好調を極める田辺にとって、今もっとも警戒すべきは“慢心”かもしれない。ただ、今の田辺にとって本当に怖いのは“慢心”かもしれない。

「12日放送の『アメトーーク！』（テレビ朝日系）では、品川庄司・品川祐さんが『レギュラー番組なし芸人』として出演。全盛期はレギュラー12本を抱えていたものの、『イキがっていた頃、スタッフさんへの態度がすごく悪かった』と振り返りました。さらに、コロコロチキチキペッパーズのナダルさんも10日放送の『クロナダル』（同系）で、この春にレギュラー4本が終了すると告白。激辛ロケなど体を張る仕事を避けていたとし、『傲慢な部分もあった』と反省しています。芸能界では勢いがある時ほど慢心が生まれやすい。田辺さんも、今の好調を長く保つためには、つねに足元を見つめ直す必要があるかもしれません」（前出・芸能プロ関係者）

スイーツ女王の快進撃は、グループをさらに高みに導くのか、それとも歪を大きくするのか。彼女たちの絆が試されている。