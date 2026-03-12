テレ東では、3月15日(日)ひる12時～12時54分に「その日、どんな日？～気になる予定を追ってみた～」を放送します。 誰もが毎日何気なく使っている「カレンダー」。そこには、その人の仕事、生活、性格、そして人生までが詰まっている。本番組は、街ゆく人や気になる職業の人に「予定を拝見させてください！」と直撃。予定の書き方、妙なフレーズの予定、謎の空白…そこから浮かび上がる、”なん