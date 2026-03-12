【3月15日(日)ひる12時放送「その日、どんな日？～気になる予定を追ってみた～」】向井康二(Snow Man)＆津田篤宏(ダイアン)がMC初タッグ！街ゆく人や気になるあの人のスケジュールを拝見！思わず「何これ？」な予定の持ち主に密着しその人生を紐解くドキュメントバラエティ

テレ東では、3月15日(日)ひる12時～12時54分に「その日、どんな日？～気になる予定を追ってみた～」を放送します。

誰もが毎日何気なく使っている「カレンダー」。そこには、その人の仕事、生活、性格、そして人生までが詰まっている。本番組は、街ゆく人や気になる職業の人に「予定を拝見させてください！」と直撃。予定の書き方、妙なフレーズの予定、謎の空白…そこから浮かび上がる、”なんだか気になるその日”に密着し、思いもよらない現場やドラマ、そして人間味あふれる瞬間に出会っていく。たった1日の予定から、その人の人生が立ち上がる、予定のぞき見ドキュメントバラエティとなっております。

MCは初タッグとなる向井康二(Snow Man)＆津田篤宏(ダイアン)が務めます！そして、ゲストには森田哲矢(さらば青春の光)、「おひなさま」こと長浜広奈！MC、ゲストの気になるスケジュールも公開されるかも！？お楽しみに！

≪向井康二(Snow Man)＆津田篤宏(ダイアン)からのコメント≫

Q1お2人一緒でのMCはどうでしたか？ 津田）やっと来たかと！テレビであんまり一緒になることはないんですけど、初めて…まさかのテレ東さんで…(笑)まさかってことではないですけどありがとうございます！よかったよね！？ 向井）楽しかった！ 津田）面白かったよね！いい番組なので観てほしいと思います。 向井）是非皆さん観てください！ Q2.印象的なVTRはありましたか？ 津田）全部です！1秒もまばたき厳禁！ 向井）津田さん結構まばたきしてましたよ(笑) 津田）放送はお昼でしょ？お昼時には最高！ 向井）12時から放送なんでね、VTRも面白いのでね！ Q3.番組をご視聴になる皆様へメッセージをお願いします。 向井＆津田）みなさん観てくださいよ～！ 津田）観てくれた方にはスッゴイゴイゴイ… 向井）ゴイゴイスー！！！

©テレビ東京

≪番組概要≫

【タイトル】その日、どんな日？～気になる予定を追ってみた～

【放送日時】3月15日(日)昼12時～12時54分

【放送局】テレビ東京

【MC】向井康二(Snow Man)、津田篤宏(ダイアン)

【進行】古旗笑佳(テレビ東京アナウンサー)

【ゲスト】森田哲矢(さらば青春の光)、長浜広奈

