菓子専門店「シャトレーゼ」は、3月15日（日）から、「イースタースイーツ」を、全国の店舗で期間限定発売する。【写真】ことりの巣をイメージ！キュートな限定ケーキのラインナップ詳細■かわいい動物たちが大集合今回発売される「イースタースイーツ」は、うさぎやことりをモチーフにした数量限定＆期間限定のケーキ全4種。ラインナップには、うさぎが大切に育てたニンジンがたくさん実る畑を表現した「イースター うさ