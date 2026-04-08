『多聞くん今どっち!?』のTVアニメ放送が終了し、絶賛ロス状態に陥っている方も少なくないはず。 参考：『多聞くん今どっち!?』師走ゆき×早見沙織対談アニメ化で広がった“推し活”の熱量 そんなE/YESに朗報！3月26日から絶賛開催中のTVアニメ『多聞くん今どっち!?』コラボカフェ「AMO CAFE in Diner」の会期が東京（池袋店）／大阪（なんばマルイ店）ともに、4月26日までの開催に延長されることが決定した。 コラボ