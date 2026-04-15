可愛さも満足感もどちらも欲しい方に♡ピカチュウ東京ばな奈の人気「トートバッグセット」が待望の再販決定しました。5周年を記念した特別セットは、キュートなバッグに加え人気のお菓子も楽しめる豪華仕様。自分用にもギフトにもぴったりな、話題のアイテムをチェックしてみてください♪ 大人気セットが再登場♡ ©Pokémon. ©Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc. 「ピカチュウ東