日々の食事は健康状態や体調を大きく左右します。イライラやだるさを感じやすい春も、栄養の取り方次第で生き生きと過ごせるようになるといわれていますが、いつ、どのような食材を食べればよいのか、意外と知らない人は多いのではないでしょうか。【豆知識】「えっ…知らなかった」これが春のイライラ＆だるさを解消する“最強の組み合わせ”です！メンタル不調に陥りやすい生活習慣や、改善のために取り入れたい食材などに