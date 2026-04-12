◆米男子プロゴルフツアー今季メジャー初戦マスターズ第３日（１１日、米ジョージア州オーガスタナショナルＧＣ＝７５６５ヤード、パー７２）【オーガスタ（米ジョージア州）１０日＝星野浩司】２０２１年大会覇者の松山英樹（３４）＝ＬＥＸＵＳ＝は１６位で出て６バーディー、６ボギーの７２と伸ばせず、通算２アンダーで２９位に後退した。首位と９打差で、５年ぶり２度目の優勝は絶望的となった。史上４人目の大会連覇