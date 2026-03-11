食楽web 琵琶湖を中心に、豊かな自然と歴史に育まれた滋賀県には、土地の風土を映したおいしい銘菓が数多くあります。けれど、実際に現地を巡って名店を回るのはなかなか大変。 そんなときに頼りになるのが、東京・日本橋にある滋賀県のアンテナショップ「ここ滋賀」。大津や彦根、長浜など、県内の和菓子店の人気商品が一度に揃うので、滋賀の味を気軽に楽しめます。今回はその中から、手土産にも自分用にもおすすめの和菓子を