琵琶湖を中心に、豊かな自然と歴史に育まれた滋賀県には、土地の風土を映したおいしい銘菓が数多くあります。けれど、実際に現地を巡って名店を回るのはなかなか大変。

そんなときに頼りになるのが、東京・日本橋にある滋賀県のアンテナショップ「ここ滋賀」。大津や彦根、長浜など、県内の和菓子店の人気商品が一度に揃うので、滋賀の味を気軽に楽しめます。今回はその中から、手土産にも自分用にもおすすめの和菓子を厳選してご紹介します。

ピンクとブルーの線が可愛い「元祖莚寿堂本舗」のイトキリモチ

「イトキリモチ」（1,300円）

滋賀県・多賀大社の門前名物として知られる、元祖莚寿堂本舗の「イトキリモチ」。やわらかな求肥餅の中に上品な甘さのこしあんを包み、糸のように細く切り分けた形が名前の由来です。

ブルーとピンクのラインがかわいい

ほんのりとした甘みの餅と、なめらかなあんこのバランスが絶妙で、素朴ながらも後を引く味わい。滋賀の歴史ある門前菓子として長く親しまれている銘菓です。

滋賀県を代表する銘菓「叶 匠寿庵」の名物

「あも」（1,296円）

丹波大納言小豆を使った粒あんで、やわらかな求肥餅を包み込んだ「叶 匠寿庵」の代表銘菓。ふっくらと炊き上げた小豆の風味が際立ち、ほどよい甘さともちもち食感の求肥が絶妙なバランスです。

あずきの粒感と中の餅の柔らかい食感がたまらない

切り分けて楽しめる棹菓子で、和菓子好きには外せない滋賀の定番土産のひとつ。

手土産で失敗したくない人はこれがおすすめ。

賞味期限短めで手に入れづらい「三井寺」の名物餅

「三井寺力餅」（648円）

大津の名刹・三井寺の門前で長く親しまれてきた「三井寺力餅本家」の名物餅。串に刺したやわらかな餅に、香ばしいきな粉をたっぷりまとわせています。

青いきな粉は、青大豆と抹茶をブレンドしている

素朴ながらもコクのある甘さで、ついもう一本と手が伸びるおいしさ。お茶の時間をぐっと贅沢にしてくれる一品です。きな粉は残ったら牛乳やヨーグルトに入れて食べることをお勧めします。また、無添加なので賞味期限短め。なかなか手に入れられませんが、ここ滋賀には定期的に入荷するのも嬉しいところ。

水量豊富な滋賀県の水しぶきを模した形の餅菓子

「走り井餅」白 / 3個入り356円 抹茶 / 3個入り356円

大津の街道名物として知られる「井筒八橋本舗」の餅菓子。やわらかな餅でこしあんを包み、つるりとなめらかな口当たりが特徴です。

甘さも程よく何個でもペロリと食べられてしまう

すっきりした甘さの白に加え、ほろ苦い抹茶の風味が香る抹茶味も人気。食べやすいサイズで、気軽に楽しめる滋賀の和菓子です。

弾けるようなおいしさ！「しろ平老舗」の果実入り大福！

「果実彩果 きんかん大福」（4個入り1,080円）

みずみずしいきんかんの甘酸っぱさと、なめらかな白あん、やわらかな餅が一体となった爽やかな味わいの「きんかん大福」。女性誌などのお取り寄せでも人気の商品です。

食べた瞬間に金柑の爽やかな香りが広がる

果実のフレッシュさが際立つ大福で、和菓子ながら軽やかな後味。季節感のある華やかな手土産としてもおすすめ。実は筆者の好物で、滋賀に行くと必ず購入して帰るお土産の1つです。

香ばしいほうじ茶の香りと粒あんがマッチした「茶餅」

「茶餅」（1個194円）

湖北・木之本の老舗「菓子匠禄兵衛」の名物餅。滋賀県産の茶葉を使った生地に、上品な甘さのあんを包み込んだ一品で、口に入れるとふわりとほうじ茶の香りが広がります。

薄皮でみっちりと粒あんが詰まっている

名前は餅なのですが、食感的には饅頭っぽい感じ。やわらかな食感と控えめな甘さが心地よく、滋賀らしい素材の魅力を感じられる和菓子です。

まとめ

滋賀には、歴史ある門前菓子から、素材にこだわった上質な和菓子まで、多彩なおいしさが揃っています。アンテナショップ「ここ滋賀」なら、そんな県内の人気銘菓を一度に購入できるのが魅力。滋賀の味を楽しみたいときはもちろんや、センスのいい手土産を探したいときにもぴったりです。東京にいながら滋賀の食文化を感じられる和菓子を、ぜひチェックしてみてください。

●SHOP INFO

ここ滋賀

住：東京都中央区日本橋2-7-1

TEL：03-6281-9871

営：ショップ 10:00～20:00

●著者プロフィール

牡丹餅あんこ

フリーライター・編集。グルメ誌、旅行誌、女性誌、Webの取材、撮影、執筆、編集、イラストを担当。さまざまな土地のお土産やご当地グルメを歩いて探すのが好き。