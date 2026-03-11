イギリス軍によりますと、ホルムズ海峡で貨物船に何らかの飛翔体が直撃し、火災が発生しているということです。詳しい原因や船籍などは、まだ分かっていません。イギリスの海事機関によりますと、貨物船から支援要請があり、現在、乗組員が退避しているということです。