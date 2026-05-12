「2ちゃんねる」開設者で元管理人の「ひろゆき」こと西村博之氏（49）が11日夜、Xを更新。ナフサをめぐる一部報道をうけ、私見をつづった。ひろゆき氏は、ダイヤモンド・オンラインが「『ナフサショック』で今夏にも倒産急増か」などという見出しで報じた、多くの国内製造業者が深刻な調達危機や関連倒産などに襲われる可能性があるという趣旨の記事が添付された同メディアの公式Xのポストを引用。「ナフサ由来の製品が値上げした