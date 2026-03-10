富士急ハイランドにある屋外型テーマパーク「トーマスランド」にて「トーマスランド MUSIC FESTIVAL」を開催！映画『きかんしゃトーマス いっしょに歌おう ドレミファ♪ソドー島』の公開を記念した、歌で心と心をつなぐ、音楽でいっぱいの特別イベントです☆ 富士急ハイランド「トーマスランド MUSIC FESTIVAL」 ※画像はイメージ 開催期間：2026年3月14日（土）〜5月10日（日）会場：富士急ハイランドトーマスラ