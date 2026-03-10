富士急ハイランドにある屋外型テーマパーク「トーマスランド」にて「トーマスランド MUSIC FESTIVAL」を開催！

映画『きかんしゃトーマス いっしょに歌おう ドレミファ♪ソドー島』の公開を記念した、歌で心と心をつなぐ、音楽でいっぱいの特別イベントです☆

富士急ハイランド「トーマスランド MUSIC FESTIVAL」

開催期間：2026年3月14日（土）〜5月10日（日）

会場：富士急ハイランド トーマスランド

「富士急ハイランド」にある日本で唯一の“きかんしゃトーマス”の屋外型テーマパーク「トーマスランド」で、新作映画『きかんしゃトーマス いっしょに歌おう ドレミファ♪ソドー島』の公開を記念して、特別イベント「トーマスランド MUSIC FESTIVAL』」を開催！

期間中は大人気のライブパフォーマンスショー「トーマスランドPLAY ON!」が、「うたおう♪おどろう！音楽祭」をテーマに、映画タイアップバージョンとして登場します。

パフォーマーのお兄さん・お姉さんと一緒に映画ソングや主題歌「みんなでひとつになる！」に合わせたダンスで、子どもたちも思わず笑顔で盛り上がるショーです☆

また、「立体迷路トーマス・サーカス」は、映画コラボアトラクションに切り替わり、2つのコースをクリアした方には、映画ステッカーをプレゼント！

さらに、トーマスレストランでは「ニアのメロディバターチキンカレー」「ニアのにこにこオレンジフルーツサンド」など「ニア」や音楽をテーマにしたイベント限定メニューが登場し、フードメニューでもイベントを楽しめます。

この春は、歌で心と心をつなぐ、音楽でいっぱいの「トーマスランド MUSIC FESTIVAL」に注目です☆

トーマスランド PLAY ON!〜映画スペシャルVer.〜

開催日時：2026年3月14日（土）・15日（日）、20日（金・祝）〜22日（日）、28日（土）・29日（日）／4月25日（土）・26日（日）、29日（水・祝）／5月2日（土）〜5月6日（水）

時間：各日14:00分〜

開催場所：トーマスモニュメント前

※雨天時はトーマスのドキドキプレイグラウンドにて実施

ライブパフォーマンスショー「PLAY ON!」を映画タイアップバージョンで開催。

パフォーマーのお兄さん・お姉さんと一緒に、映画主題歌「みんなでひとつになる！」などの映画ソングに合わせて元気いっぱいのダンスで盛り上がります！

立体迷路トーマスサーカス映画スペシャルVer．

開催期間：2026年3月14日(土)〜5月10日(日)

※荒天時はアトラクションが運休となる可能性があります

映画ステッカープレゼント：トーマスコース・ニアコースの2コースをクリアすると、映画ステッカーがもらえます

※なくなり次第配布終了

「立体迷路トーマスサーカス」が映画特別仕様で登場。

映画にちなんだパネルやスタンプで、いつもとは異なる迷路が楽しめます。

トーマスドキドキプレイグラウンド 映画ぬりえコーナー登場！

開催期間：2026年3月14日(土)〜5月10日(日)

※ぬりえがなくなり次第終了

開催場所：トーマスのドキドキプレイグラウンド

料金：無料

※別途ワンデイパス、トーマスランドパスまたは利用券が必要

「トーマスのドキドキプレイグラウンド」に映画ぬりえコーナーが設置されます。

映画限定ぬりえで遊べます☆

期間限定メニュー

「トーマスレストラン」をはじめ、「ハット卿夫人のおやつ屋さん」、「カインドリー夫人のキッチン」に期間限定メニューが登場。

「トーマス」や「ニア」のかわいいメニューは、ランチタイムや休憩におすすめです☆

トーマスレストラン「ニアのメロディバターチキンカレー」

価格：1,500円

「トーマスレストラン」には、「ニア」のメニューが登場！

たっぷりのルーで食べ応えのあるバターチキンカレーは、音符のデコレーションがポイントです。

トーマスレストラン「ニアのにこにこオレンジフルーツサンド」

価格：750円

たっぷりのクリームとオレンジを挟んだ、フレッシュなおいしさが楽しめるフルーツサンド。

おやつタイムにもぴったりです。

トーマスレストラン「ニアとトーマスのなかよしパンケーキ」

価格：500円

「トーマス」と「ニア」のなかよしピックが嬉しい、パンケーキ。

アイスクリームも添えた、お子さんも大喜びの一皿です☆

ハット卿夫人のおやつ屋さん「ドレミファソドー島オレンジフロート」

価格：900円

たっぷりのソフトクリームが乗った、オレンジフロート。

見た目も爽やかな、休憩タイムにぴったりの一品です。

カインドリー夫人のキッチン「ストロベリー＆オレンジのぷるぷるメロディソーダ」

価格：850円

イチゴとオレンジの組み合わせがおいしそう！

ト音記号の飾りもキュートな、音楽が聞こえてきそうな楽しい1杯です。

映画の公開を記念した、「トーマス」の特別な期間限定のイベント！

富士急ハイランド内「トーマスランド」の「トーマスランド MUSIC FESTIVAL」は、2026年3月14日（土）〜5月10日（日）までの開催です。

