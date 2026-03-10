◆ＷＢＣ１次ラウンドＤ組ニカラグアーベネズエラ（９日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）１次ラウンドを突破を決め、準々決勝で日本代表と対戦の可能性のあるベネズエラが、初回にあっさりと先取点を奪った。ここまでオランダに６―２、イスラエルに１１―３で勝ち、２連勝で１次ラウンド突破が決まったベネズエラ。この日は初回に先頭のアクーニャ（ブレーブス）が四球を選んで出塁すると、続くチョウリオ（ブ