【「S.H.Figuarts 仮面ライダーギーツ」新商品予告】 3月9日 公開 BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「S.H.Figuarts 仮面ライダーギーツ」新商品予告を3月9日に公開した。 公開された画像では「S.H.Figuarts 仮面ライダーゲイザー」の前に現る白いマント姿が確認できる。特徴的なマント形状と赤いラインから「仮面ライダーギーツIX」