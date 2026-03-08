サッカースペイン２部リーグ、レアル・ソシエダードＢのＵ−２２日本代表ＤＦ喜多壱也が相手選手からの人種差別的な被害を訴えた。スペインのスポーツ紙マルカが伝えている。記事によると、発生したのは７日に行われたレアル・ソシエダードＢ−カディスの終了間際９４分のこと。カディスのＤＦアルベルト・ヒメネスが喜多に対し「クソ中国人」と吐き捨てた。喜多からの申告を受けアロンソ・デ・エナ主審は人種差別プロトコルを