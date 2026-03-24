久保建英の復帰に向けた“明るいニュース”が飛び込んできた。スペイン紙『MARCA』が、報じた。同紙によると、レアル・ソシエダに所属する24歳の日本代表MFは、２か月以上ぶりにチームの全体練習に復帰。ペッレグリーノ・マタラッツォ監督の下でトレーニングに参加し、代表ウィーク中のグループ練習復帰という回復プラン通りの進捗を見せているという。久保は１月18日のバルセロナ戦で、スプリントした際に左足を負傷。ハム