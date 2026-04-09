スペイン紙『アス』は9日、レアル・ソシエダに所属するMF久保建英のモチベーションの高さに驚嘆している。今年1月に左ハムストリングを負傷した久保建英は、4日のラ・リーガ第29節レバンテ戦で約2カ月半ぶりにメンバー入りを果たしたものの、プレー機会は訪れなかった。チームを率いるペッレグリーノ・マタラッツォ監督は、「試合の激しさを含め、彼にとって復帰させるのに適切なタイミングかどうか確信が持てなかった。医療ス