日本代表の負傷者状況をまとめるイングランド・プレミアリーグのブライトンに所属するMF三笘薫が現地時間3月4日、リーグ第29節のアーセナル戦に先発出場し、前半で負傷交代となった。試合後にブライトンのファビアン・ヒュルツェラー監督は、三笘の状態について「大きな怪我ではない」とコメント。日本代表には負傷者が相次いでいるが、復帰に近づくメンバーもいる。三笘と同じプレミアリーグのリバプールでプレーするMF遠藤航