森保一監督が率いる日本代表は今月下旬に英国遠征を実施し、現地３月28日にスコットランド代表と31日にイングランド代表と国際親善試合を戦う。昨年の11月以来、４か月ぶりの代表活動は、今夏の北中米ワールドカップ出場を目指す選手たちにとって、最後のアピールのチャンスとなる。注目の英国勢２連戦に森保ジャパンは、どんな陣容で臨むのか。相変わらず続出しているのが故障者だ。DF長友佑都（FC東京）、DF板倉滉（アヤッ