徳島市と阿南市を結ぶ徳島南部自動車道の小松島南インターチェンジ・阿南インターチェンジ間、3.2キロが８日開通しました。全長22.4キロの徳島南部自動車道は国土交通省が2008年度に着工。総事業費は約2045億円にのぼります。開通に先立ち、８日午前、阿南インターチェンジでは、金子恭之国土交通大臣や後藤田知事ら関係者が出席し、開通式が行われました。テープカットに続いて金子大臣らを乗せた車両が