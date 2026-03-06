株式会社バンダイ キャンディ事業部と株式会社東ハトで2006年より共同開発している「チョコビ」が発売20周年を迎える。「チョコビ」は『クレヨンしんちゃん』に登場するしんちゃんの大好物を再現したお菓子だ。発売20周年を記念し、3月9日より「チョコビ(チョコレート味)」「チョコビ(ショートケーキ味）」を発売。あわせて「チョコビ ミニチュアチャームキャンペーン」などが開催される。チョコビ20周年【画像を見る】「チョコビ