総出荷数は３億個！　『クレヨンしんちゃん』に登場するお菓子「チョコビ」が発売20周年

株式会社バンダイ キャンディ事業部と株式会社東ハトで2006年より共同開発している「チョコビ」が発売20周年を迎える。

「チョコビ」は『クレヨンしんちゃん』に登場するしんちゃんの大好物を再現したお菓子だ。

発売20周年を記念し、3月9日より「チョコビ(チョコレート味)」「チョコビ(ショートケーキ味）」を発売。あわせて「チョコビ ミニチュアチャームキャンペーン」などが開催される。

チョコビ20周年

〈商品ラインアップ〉

◆チョコビ（チョコレート味）

サクサクとした軽い食感はそのままに、チョコレート感をアップ。よりまろやかでクセのないミルクチョコレートの味わいにリニューアル。子供から大人まで楽しめるやさしい甘さ。

◆チョコビ(ショートケーキ味)

お祝いのケーキをイメージした「ショートケーキ味」を期間限定で発売。スポンジにいちごと生クリームを重ねたショートケーキをイメージし、生クリームといちごの甘酸っぱさを再現した味わい。

どちらの商品にも、全20種(うち5種はキラキラ仕様)のシールがランダムで1枚付属する。価格はどちらもオープン価格。

〈チョコビ ミニチュアチャームキャンペーン〉

３月９日から開催。当たりの箱の中には、本物そっくりなチョコビチャームが1個封入される。パッケージ側面にキャンペーンに関して記載のある商品が対象。

■チョコビ20周年特設ページ

