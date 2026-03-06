宇和島鯛めしかつて愛媛・宇和島沖の日振島を拠点とした伊予水軍や漁師が、船上で酒盛りをする時に考えたと伝わる「宇和島鯛（たい）めし」。新鮮なタイの刺し身に甘辛いタレと卵などを加え、熱々のご飯にのせて豪快にかき込む。ご当地大賞の最高金賞に１９５５年創業の「かどや」（宇和島市）が「四国の食をほかの地域にも届けたい」と２００３年、宇和島鯛めしを冷凍で発売した。２５年度の「日本全国！ご当地冷凍食品大賞」