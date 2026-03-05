外務省は5日、クウェートサウジアラビア東部、バーレーン、カタールアラブ首長国連邦（UAE）オマーンで、イランによる民間施設などへの攻撃が発生しているとして、これら6カ国の危険情報をレベル3、渡航中止勧告に引き上げると発表した。さらに、クウェート、バーレーン、カタール、アラブ首長国連邦では、国際空港の閉鎖により出国が困難な状況となっているため、滞在する日本人で希望する人は、空港が稼働しているサウジア