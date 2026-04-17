3月の世界選手権を最後に現役引退となったフィギュアスケートの坂本花織さんが12日、日本テレビ「Going! Sports&News」に生出演。幼少期に訪れた甲子園球場の思い出を明かしました。番組では、元阪神で野球解説者の赤星憲広さんから花束を贈呈。「現役生活21年、お疲れ様でした」と声をかけられます。兵庫県出身の坂本選手は「幼稚園の時によく甲子園に行っていた」といい、赤星さんに会いたかったとのこと。さらに、「阪神を