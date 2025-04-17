精神的にも肉体的にも繊細な、ほのぼの育ったタイプの女性には、いわゆる「体育会系の男」が野獣に見えたりします。自分とは真逆の理解不能な言動に、ときにはトラウマ級のショックを受けることも…。天敵扱いされないために注意したいところです。そこで今回は、『オトメスゴレン』の女性読者に行ったアンケートを参考にして、「『体育会系の男は嫌だ！』と女性にドン引きされる言動９パターン」をご紹介いたします。【１】スポー