フジテレビ系「めざましテレビ」（月〜金曜・午前５時２５分）は１７日、「りくりゅう」ことフィギュアスケートのペアでミラノ・コルティナ五輪金メダルの三浦璃来、木原龍一組がＳＮＳで引退を表明したことを速報した。ＭＣを務める伊藤利尋アナウンサーが「ＮＥＷＳまとめ見！」のコーナーで「先ほど入ってきたスポーツの速報から」と切り出し、りくりゅうの引退を速報した。その中で２人が連名で更新したＳＮＳでの「競