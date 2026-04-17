円谷プロダクションより、新 TV シリーズ『ウルトラマンテオ』が、テレ東系6局ネットで日本時間2026年7月4日（土）あさ9時からの地上波放送を皮切りに多言語での同時期放送・配信することが発表された。＞＞＞ウルトラマンテオや変身アイテム、キャストをチェック！（写真13点）今年7月10日に誕生から60年をむかえるウルトラマンシリーズより、新たなテレビシリーズ作品が登場する。ウルトラマンシリーズ60周年記念作品となる本作