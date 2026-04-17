5月15日21時からの『金曜ロードショー』（日本テレビ系）では、ティム・バートン監督の実写映画『ダンボ』（2019）を地上波初放送する。【写真】赤ちゃんダンボがかわいい『ダンボ』場面写真ディズニーとティム・バートン監督が名作『ダンボ』をオリジナル脚本で実写化した本作。“大きすぎる耳”を持つ子象のダンボは、引き離された母を救うため、サーカス団の家族の力を借りて新たな一歩を踏み出す。自分のため、母に会うた