日本と10日対戦野球のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は5日、東京ドームで開幕する。1次ラウンド・プールCでチェコは午後7時から韓国と対戦。チェコの代表公式Xは、4日の練習後にナインの様子を公開し、感謝をつづった。前回の2023年大会で、ひたむきなプレーとスポーツマンシップ溢れる行動などでも野球ファンの心を掴んだチェコが、大舞台に戻ってきた。同代表の公式Xは5日午前0時39分に動画を公開。「今日の練