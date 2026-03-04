路上で面識のない20代女性に性交したとして、不同意性交の疑いで茨城県警が流通経済大1年のラグビー部員の男（19）＝同県龍ケ崎市＝を逮捕していたことが4日、関係者への取材で分かった。逮捕は3日。大学は取材に「学生が逮捕された事実は把握しているが、詳細は確認中」としている。逮捕容疑は昨年8月22日午前1時10〜20分ごろ、同市の歩道で性交した疑い。同日中に女性の関係者が竜ケ崎署に通報した。署によると「やったこと