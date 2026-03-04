4日午前4時15ころ広島県福山市川口町の住宅で、この家に住む家族からもめごとに関する通報がありました。警察官が住宅を訪れたところ何者かが拳銃ようのものを発砲した音を確認。男性とみられる人物が立てこもっているとみられています。けが人の情報などは入ってきていません。警察は住民を避難させるなど、現場周辺を200〜300メートルにわたって規制しています。