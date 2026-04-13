元乃木坂46の和田まあやが13日、自身のインスタグラムを更新し、結婚したことを発表した。【写真】お相手との“家族ショット”も公開した白無垢姿の和田まあや和田は、白無垢姿の写真とともに、【ご報告】と題し、「私事で恐縮ですが、かねてよりお付き合いしておりましたメディア制作に携わっている男性と結婚いたしましたことをご報告させていただきます」と報告。乃木坂46のメンバーとして状況してきたことを振り返り、「