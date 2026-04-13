新学期が始まった時期にあわせ、東京・新宿歌舞伎町の「トー横」周辺では、警視庁が一斉補導を行いました。警視庁は今月、歌舞伎町の「トー横」周辺で2度、一斉補導を行い、13歳から19歳の少年少女21人を補導しました。最年少は茨城県に住む13歳の中学校2年生で、SNSを通じてトー横に興味を持ち、「父と祖母が世間に対して愚痴っぽく、家に居るのが嫌になった」と訪れた理由について話しているということです。また、補導された少