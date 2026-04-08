先月、広島県呉市の住宅で73歳の女性が死亡した事件で、警察は8日、被害者の夫を殺人の疑いで逮捕しました。 警察によりますと、逮捕された75歳の夫は、３月26日、呉市警固屋の自宅で妻の首をひものようなもので締め付け、窒息させて殺害した疑いがもたれています。 事件当日の朝、夫から「妻を殺した」と110番通報があり、駆け付けた警察官が住宅内で倒れている女性を発見しました。女性はその後、死亡が確認されました。