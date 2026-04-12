２０２２年８月に広島県内で、列車にはねられて死亡した県立中２年の男子生徒（当時１４歳）について、県の第三者調査委員会は１２日、教員の厳しい指導が心理的なストレスとなり、自殺の要因の一つになったとする報告書の概要を公表した。報告書の概要によると、男子生徒は小学校から成績は優秀だったが、中学入学後は課題の提出の不備で教員から叱責（しっせき）を受けたり、１年の夏休みの課題でも教員から連日、教室などで