37歳で初めて挑む将棋界最高峰の舞台、名人戦。その挑戦権を掴んだのは、プロ棋士・糸谷哲郎八段だ。大学院で「哲学」を研究していた異色の経歴を持つ彼は、自らの将棋人生をこう語る。 「広島で培ってきた自分の将棋の、集大成ではないですけれども、悔いなく指せる対局になればいいなと思っています」 幼稚園で将棋と出会い、17歳でのプロ入り、そして竜王獲得。輝かしいキャリアを歩む一方で、早くから将棋界の未来を憂い、現