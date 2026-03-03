JTが、煙もにおいも出ない新しいたばこのスタイル“リフレッシュパウチ”のブランドとして『ノルディックスピリット』を日本で発売する。3月3日よりCLUB JTオンラインショップで先行発売され、4月6日からは全国のセブン-イレブン、ローソン、NewDaysでも順次販売開始。3日、『JT RRP 新カテゴリ商品発表会』にて明らかになった。【画像】オーラルたばこって？ 中身を見るリフレッシュパウチは、植物由来の繊維パウチを口に含む