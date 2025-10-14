フィリップ モリス ジャパン（PMJ）は、加熱式たばこ「IQOS ILUMA i シリーズ」の数量限定モデル「IQOS ILUMA i ギャラクシーブルー モデル」を発表。10月29日（水）より順次販売を開始する。また、「IQOS ILUMA」および「IQOS ILUMA i」シリーズ専用たばこスティック「TEREA（テリア）」から、「テリア クリア レギュラー」を、10月27日（月）より順次発売する。宇宙の神秘さと無限の可能性にインスパイア「IQOS ILUMA i ギャラク