Re:nameの「Light」と「Light (Genius ver.)」が、3月9日から放送開始となる近鉄グループ新TVCM「今、充ちる。伊勢志摩。」CMソングに起用される。2024年の同TVCM「今、翔ける。伊勢志摩。」に起用された「Light」と、2025年の同TVCM「今、感じる。伊勢志摩。」に起用された「Light (Genius ver.)」が、新CMではどちらも使用される。「Light」は2024年にリリースしたミニアルバム『Give Me All Of Your Life』に、「Light (Genius