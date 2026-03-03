Re:name、近鉄グループTVCM「今、感じる。伊勢志摩。」CMソングに3年連続起用
Re:nameの「Light」と「Light (Genius ver.)」が、3月9日から放送開始となる近鉄グループ新TVCM「今、充ちる。伊勢志摩。」CMソングに起用される。
2024年の同TVCM「今、翔ける。伊勢志摩。」に起用された「Light」と、2025年の同TVCM「今、感じる。伊勢志摩。」に起用された「Light (Genius ver.)」が、新CMではどちらも使用される。
「Light」は2024年にリリースしたミニアルバム『Give Me All Of Your Life』に、「Light (Genius ver.)」は2025年にリリースしたアルバム『GENIUS FOOL (DELUXE)』に収録されている。
◆CM情報
Re:name「Light」「Light (Genius ver.)」
近鉄グループTVCM「今、充ちる。伊勢志摩。」CMソング
キャンペーンHP
https://k-leisurecreate.co.jp/imamichiru_iseshima/
mini album『Give Me All Of Your Life』（「Light」収録作品）
https://lnk.to/givemeallofyourlife
album『GENIUS FOOL (DELUXE)』（「Light (Genius ver.)」収録作品）
https://lnk.to/rename_geniusfool_deluxe
◆リリース情報
New Album『1626』
2026年3月25日(水)リリース
https://lnk.to/rename_1626
【Digital】
1.MUCHU
2.Bedroom Angel （※2026年2月18日先行配信）
3.愛はきっとLonely
4.i don’t wanna
5.OTHER SIDE
6.Vintage Car
7.Forever Always
8.one room
Pre-add/Pre-saveキャンペーン https://lnk.to/rename_1626
【CD】
品番：PCCI-00032
税込3,000円
1.MUCHU
2.Bedroom Angel
3.愛はきっとLonely
4.i don’t wanna
5.OTHER SIDE
6.Vintage Car
7.Forever Always
8.one room
9.KISS ME HONEY （CDのみのbonus track）
10.I’ve （CDのみのbonus track）
ご予約はこちらから https://lnk.to/rename_1626
特典内容
・タワーレコードオリジナル特典 スペシャルステッカー【A Ver.】（先着）
・タワーレコード早期予約特典 スペシャルステッカー【B Ver.】
・HMVオリジナル特典 スペシャルステッカー【C Ver.】（先着）
・初回封入特典 2026年3月25日(水) Re:name大阪城音楽堂フリーライブ優先入場券
ㅤCD1枚につき 1枚封入
・初回封入特典 Dr.ヤマケン執筆 短編小説「ワンルーム」
◆ツアー情報
＜ONE MAN SERIES＞
『Re:name 東名阪クアトロワンマンツアー2026』
2026年5月23日(土) 大阪・UMEDA CLUB QUATTRO
開場 17:00 / 開演 18:00
料金：4,400円(税込) ※ドリンク代別途要 問い合わせ：キョードーインフォメーション：0570-200-888
2026年5月30日(土) 東京・SHIBUYA CLUB QUATTRO
開場 17:00 / 開演 18:00
料金：4,400円(税込) ※ドリンク代別途要 問い合わせ：VINTAGE ROCK std.：03-5787-5350
2026年6月14日(日) 愛知・NAGOYA CLUB QUATTRO
開場 17:00 / 開演 18:00
料金：4,400円(税込) ※ドリンク代別途要 問い合わせ：JAIL HOUSE：052-936-6041
チケット情報
https://linktr.ee/rename_info
