Re:nameの「Light」と「Light (Genius ver.)」が、3月9日から放送開始となる近鉄グループ新TVCM「今、充ちる。伊勢志摩。」CMソングに起用される。

2024年の同TVCM「今、翔ける。伊勢志摩。」に起用された「Light」と、2025年の同TVCM「今、感じる。伊勢志摩。」に起用された「Light (Genius ver.)」が、新CMではどちらも使用される。

「Light」は2024年にリリースしたミニアルバム『Give Me All Of Your Life』に、「Light (Genius ver.)」は2025年にリリースしたアルバム『GENIUS FOOL (DELUXE)』に収録されている。

◆CM情報

Re:name「Light」「Light (Genius ver.)」

近鉄グループTVCM「今、充ちる。伊勢志摩。」CMソング

キャンペーンHP

キャンペーンHP

https://k-leisurecreate.co.jp/imamichiru_iseshima/ mini album『Give Me All Of Your Life』（「Light」収録作品）

https://lnk.to/givemeallofyourlife

album『GENIUS FOOL (DELUXE)』（「Light (Genius ver.)」収録作品）

https://lnk.to/rename_geniusfool_deluxe

◆リリース情報

New Album『1626』

2026年3月25日(水)リリース https://lnk.to/rename_1626

【Digital】

1.MUCHU

2.Bedroom Angel （※2026年2月18日先行配信）

3.愛はきっとLonely

4.i don’t wanna

5.OTHER SIDE

6.Vintage Car

7.Forever Always

8.one room Pre-add/Pre-saveキャンペーン

品番：PCCI-00032

税込3,000円 1.MUCHU

2.Bedroom Angel

3.愛はきっとLonely

4.i don’t wanna

5.OTHER SIDE

6.Vintage Car

7.Forever Always

8.one room

9.KISS ME HONEY （CDのみのbonus track）

10.I’ve （CDのみのbonus track）

ご予約はこちらから

・タワーレコードオリジナル特典 スペシャルステッカー【A Ver.】（先着）

・タワーレコード早期予約特典 スペシャルステッカー【B Ver.】

・HMVオリジナル特典 スペシャルステッカー【C Ver.】（先着）

・初回封入特典 2026年3月25日(水) Re:name大阪城音楽堂フリーライブ優先入場券

ㅤCD1枚につき 1枚封入

・初回封入特典 Dr.ヤマケン執筆 短編小説「ワンルーム」

◆ツアー情報

＜ONE MAN SERIES＞

『Re:name 東名阪クアトロワンマンツアー2026』

2026年5月23日(土) 大阪・UMEDA CLUB QUATTRO

開場 17:00 / 開演 18:00

料金：4,400円(税込) ※ドリンク代別途要 問い合わせ：キョードーインフォメーション：0570-200-888 2026年5月30日(土) 東京・SHIBUYA CLUB QUATTRO

開場 17:00 / 開演 18:00

料金：4,400円(税込) ※ドリンク代別途要 問い合わせ：VINTAGE ROCK std.：03-5787-5350 2026年6月14日(日) 愛知・NAGOYA CLUB QUATTRO

開場 17:00 / 開演 18:00

料金：4,400円(税込) ※ドリンク代別途要 問い合わせ：JAIL HOUSE：052-936-6041 チケット情報

チケット情報