株式会社アイ・グリッド・ソリューションズは、堺市内の複数の民間施設に分散して設置された屋根上太陽光発電所の余剰電力を集約し、堺市役所本庁舎（本館・高層館）へ供給する取り組みを2月1日から本格始動したことを発表しました。■AIを活用したアグリゲーション技術発表会に登場した代表取締役社長の秋田智一さん。アイ・グリッドは、スーパーや工場など法人施設の屋根を中心に太陽光発電設備を設置することで、自然を傷つけな